Engen, Welschingen (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Samstag an einem in der Straße "Sonnenrain" geparkten Auto zu schaffen gemacht. Gegen 3 Uhr beobachtete ein Anwohner die beiden Männer, wie sie um das Auto eines Nachbarn schlichen, an den Türen rüttelten und anschließend flüchteten. Die kurz darauf eintreffenden Beamten stellten fest, dass ...

