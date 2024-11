Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Jugendlicher schlägt 31-Jährigen (15.11.2024)

Singen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen sind am Freitagabend zwei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz aneinandergeraten. Gegen 21.30 Uhr kam es zunächst zu einem lautstarken Disput zwischen einem 31-Jährigen und einem unbekannten Jugendlichen in dessen Folge der Jugendliche seinem Kontrahenten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend, in Begleitung eines weiteren Jugendlichen, in Richtung Innenstadt flüchtete. Der 31-Jährige fiel dabei zu Boden und verletzte sich.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

