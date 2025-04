Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis/Buchen: starke Rauchentwicklung aus Garage

Heilbronn (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten am Samstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung nach Eberstadt in die Rathausstraße aus. Kurz nach 16:00 Uhr wurde starker schwarzer Rauch aus einer Garage gemeldet. Durch das zunächst rasche Eingreifen der Familie des Eigentümers und letztendlich der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

