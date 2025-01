POL-PPWP: Scheibe eines Verkaufsstandes eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) - Kosmetikartikel im Wert von fast 100 Euro haben sich drei junge Ladendiebinnen am Montag unter den Nagel gerissen. In einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße flog die Diebestour der 12 und 13 Jahre alten Mädchen auf. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurden weitere Waren aus einem Drogeriemarkt in der Innenstadt gefunden. Wie sich herausstellte, waren auch diese Artikel gestohlen worden. Die Sachen wurden sichergestellt und an die betroffenen ...

