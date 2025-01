Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erinnerung Rufnummernumstellung- neue Rufnummern für alle Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz ab Ende Januar

Westpfalz (ots)

Wie bereits berichtet, stellt das Polizeipräsidium Westpfalz seine Telefonanlage um. (siehe Pressemitteilung vom 16.12.2024, s.rlp.de/xdX6TkK). Künftig werden alle Dienststellen in der Westpfalz über die gleiche Hauptnummer 0631 369 und einer individuellen Durchwahl erreichbar sein. Die zentrale Rufnummer für das Polizeipräsidium lautet ab dem 21. Januar 0631 369-0. Das war zwar bislang in Kaiserslautern schon die bekannte Nummer, künftig muss aber auch hier die Vorwahl mit gewählt werden. Auch die Faxnummern sind künftig einheitlich über die Nummer 06131 4868 plus Durchwahl zu erreichen. Wichtig ist hier die Mainzer Vorwahl 06131.

Die Notrufnummer 110 ist von der Umstellung nicht betroffen und aus allen deutschen Telefonnetzen ohne Vorwahl erreichbar. Bitte wählen Sie in Notsituationen immer 110!

Die Umstellung der Rufnummern erfolgt sukzessive auf den einzelnen Dienststellen. Am 21. Januar beginnt die Umstellung in den Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern, der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und 2, der Polizeiinspektion Landstuhl, der Kriminaldirektion und -inspektionen Kaiserslautern, im Haus des Jugendrechts, sowie in der Behördenleitung des Präsidiums. Die weiteren Dienststellen folgen in den Tagen danach. Für einen gewissen Eingewöhnungszeitraum gilt: Anrufer, die in den Tagen nach dem Umstellungstermin noch die alten Nummern der Dienststellen wählen, werden zunächst noch automatisch auf die neuen Rufnummern weitergeleitet. Dennoch die Bitte: Speichern Sie sich die neuen Nummern ab oder notieren Sie diese auf einem Zettel und legen diesen neben Ihr Telefon.

Die neuen Rufnummern und das Datum der Umstellung im Überblick:

ab 21. Januar

- Polizeipräsidium Westpfalz: 0631 369-0 (Telefax: 06131 4868-7922) - Kriminaldirektion Kaiserslautern, Kriminalinspektionen Kaiserslautern 1 bis 3: 0631 369-0 (Telefax: 06131 4868-7869) - Kriminaldauerdienst: 0631 369-13312 - Polizeidirektion Kaiserslautern: 0631 369-0 (Telefax: 06131 4868-7922) - Polizeiinspektion Kaiserslautern 1: 0631 369-14199 (Telefax: 06131 4868-7891) - Polizeiinspektion Kaiserslautern 2: 0631 369-14299 (Telefax: 06131 4868-7885) - Haus des Jugendrechts: 0631 369-14023 (Telefax: 06131 4868-7884) - Polizeiinspektion Landstuhl: 0631 369-14399 (Telefax: 06131 4868-7900)

ab 22. Januar

- Polizeiautobahnstation Kaiserslautern: 0631 369-11899 (Telefax: 06131 4868-7890) - Polizeiinspektion Kusel: 0631 369-14499 (Telefax: 06131/4868-7898) - Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg: 0631 369-14799 (Telefax: 06131 4868-7914)

ab 23. Januar

- Polizeiinspektion Lauterecken: 0631 369-14599 (Telefax: 06131 4868-7899 - Polizeiinspektion Rockenhausen: 0631 369-14699 (Telefax: 06131/4868-7913)

ab 28. Januar

- Polizeidirektion Pirmasens: 0631 369-15199 (Telefax: 06131 4868-7924) - Polizeiinspektion Pirmasens: 0631 369-15199 (Telefax: 06131 4868-7924) - Kriminalinspektion Pirmasens: 0631 369-15199 (Telefax: 06131 4868-7910)

ab 29. Januar

- Polizeiinspektion Zweibrücken: 0631 369-15399 (Telefax: 06131 4868-7917)

ab 30. Januar

- Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben: 0631 369-15499 (Telefax: 06131 4868-7916) - Polizeiinspektion Dahn: 0631 369-15299 (Telefax: 06131 4868-7850)

Für die Dauer der Umstellung sind die Dienststellen zeitweise telefonisch nicht erreichbar. Der Notruf ist davon nicht betroffen.

Weitere Telefonnummern, beispielsweise die des Polizeilichen Beratungszentrums, der Pressestelle oder der Jugendverkehrsschulen, finden Sie ab sofort unter www.polizei.rlp.de/westpfalz im Internet. Zukünftig können Sie auch die neuen Telefonnummern über die Dienststellensuche auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz finden: www.polizei.rlp.de/dienststellensuche. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell