Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn mahnende Worte nicht mehr reichen...

Kaiserslautern (ots)

Weil er mit einer Bierflasche in der Hand neben einem Fahrrad stand, hat ein Mann am Montagabend am Fackelrondell die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Beamten den 46-Jährigen ansprachen, gab er zu, "ein paar Bier" getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,93 Promille an - Tendenz steigend. Dem Mann wurde deshalb die Fahrt mit seinem Fahrrad untersagt. Der 46-Jährige zeigte sich einsichtig und versprach, sein Rad nach Hause zu schieben.

Nicht nur mit mahnenden Worten kam hingegen ein Autofahrer davon, den Polizeibeamte am späten Montagabend aus dem Verkehr ziehen mussten. Bei der Kontrolle des 32-Jährigen gegen 23.30 Uhr am Mainzer Tor fiel das drogentypische Verhalten des Mannes auf. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain. Der Fahrer musste seinen Wagen deshalb vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den 32-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

