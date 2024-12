Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - Holzhütte mit Dekoration durch Brand zerstört

Herford (ots)

(hd) Am Dienstagmorgen (10.12.2024) stellten Anwohner und Passanten gegen 06:05 Uhr einen Brand in der Radewiger Straße in Herford fest. Bei dem Brandobjekt in der Nähe der Jakobikirche handelte es sich um eine Holzhütte mit Dekorationselementen. Die Hütte steht dort anlässlich der Märchenwelt des Weihnachtsmarktes. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenangaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tatnacht in der Herforder Innenstadt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei oder andere Polizeidienststellen unter der Telefonnummer 05221/888-0 erbeten.

