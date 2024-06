POL-WAF: Ahlen/Münster. Nach Brand eines Mehrfamilienhauses in Ahlen - 45-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Warendorf (ots) - Ein Mann hat sich zwei Frauen am Mittwoch (12.06.2024, 16.03 Uhr) in schamverletzender Weise an der Ems in Warendorf gezeigt. Die beiden Frauen spazierten nahe der Straße Am Hartsteinwerk in Nähe der neuen Brücke an der Ems, als vermutlich ein 31-jähriger Warendorfer aus einem Gebüsch auf die beiden zutrat und seine Hose herunterzog. Die Frauen gingen weiter, der Mann manipulierte an seinem Glied. ...

