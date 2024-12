Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrrad stößt gegen Fiat - Bünder fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag (8.12.), gegen 18.55 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Wilhelmstraße. Dieser fuhr in Richtung des Kreisverkehrs Wilhelmstraße / Mathilde-Meyer-Straße und fiel insbesondere wegen seiner unsicheren Fahrweise auf: Mehrfach konnte er seine Fahrspur nicht halten und schwankte zwischen Gegenfahrbahn und rechtem Fahrbahnrand. Etwa 100 Meter hinter dem Kreisverkehr stieß der Unbekannte dann mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Fiat. Durch den Aufprall stürzte er auf die Fahrbahn. Der Zeuge hielt seinen Pkw an und kümmerte sich um den ihm Unbekannten, der offenbar unverletzt war. Um den Halter des Fahrzeugs ausfindig zu machen, klingelte der Zeuge an einer Haustür - währenddessen setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um eine weitere Schadensregulierung zu kümmern. Er stieß im weiteren Verlauf gegen den Außenspiegel des Zeugen, der die Polizei verständigte. Die Beamten trafen wenige Minuten später im Bereich der Elsestraße auf den beschriebenen Radfahrer, bei dem es sich um einen 33-jährigen Bünder handelt. Dieser zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum, was ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Bünder Wache gebracht, wo er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterin des Fiat, bei der es sich um eine 58-jährige Bünderin handelt, wurde durch die Beamten über den Unfall informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell