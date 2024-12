Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (7.12.) ereignete sich im Bereich der Kreuzung Herforder Straße / Brunnenallee gegen 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Bünder fuhr mit seinem Ford auf der Brunnenallee in Richtung Weseler Straße. Zeitgleich fuhr in 50-jähriger Hiddenhauser mit seinem Citroen auf der Herforder Straße in Richtung Wittekindstraße. In der genannten Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Bünder und dem vorfahrtsberechtigten Mann aus Hiddenhausen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Citroen mehrfach, ehe er in der Kreuzung zum Stillstand kam. Der Hiddenhauser sowie seine 55-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 6.500 Euro.

