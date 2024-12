Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zweiradfahrer angefahren

Herford (ots)

(um) Am Mittwoch (04.12.), gegen 11:47 Uhr, ereignete sich an der Hüllerstraße ein Verkehrsunfall im Bereich einer Tankstellenausfahrt. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem PKW Vito die Ausfahrt, um nach rechts in die Hüllerstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 66-jährige Dame mit ihrem Pedelec auf dem kombinierten Rad- und Gehweg in Richtung Bünde. Der PKW berührte die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin im Bereich der Ausfahrt auf dem Radweg. Die Radfahrerin stürzte durch den Aufprall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen erschien vor Ort und versorgte die Verletzungen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Besonderheit der Radweg, die in beide Richtungen befahrbar sind. Die Ausfahrten an diesen Örtlichkeiten erfordern ein Anhalten der PKW vor dem Radweg. Erlaubt ist dann die Weiterfahrt, wenn der Weg frei ist. In vielen Ausfahrten sind die Radwege mittlerweile in beide Richtungen befahrbar. Wer dann in den fließenden Verkehr einfährt, hat besondere Sorgfaltspflichten beim Abbiegen. Der Stillstand des Fahrzeuges ermöglicht dann erst einen Überblick der Verkehrssituation und ein gefahrloses Einbiegen.

