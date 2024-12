Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Arztpraxis am Kirchplatz stellte am Mittwochmorgen (4.12.), um 7.45 Uhr einen Einbruchsversuch fest: Der oder die unbekannten Täter gingen die Eingangstür der Praxis mittels eines Werkzeugs an, um ins Innere zu gelangen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand und es gelang den Tätern nicht, in die Praxisräume einzudringen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 17.10 Uhr und Mittwochmorgen. Mögliche Zeugen werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell