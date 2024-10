Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Bergfelden, Lkr. Rottweil) Unfall mit rund 25.000 Euro Schaden

Sulz am Neckar, Bergfelden, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und rund 25.000 Euro Sachschaden ist es am Sonntagabend im Kreuzungsbereich Stadtstraße und "Beim Rathaus" gekommen. Kurz nach 18.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Volvo von Sulz kommend auf der Stadtstraße in Richtung Ortsmitte Bergfelden. An der Kreuzung mit der Straße "Beim Rathaus" wollte der 25-Jährige die Kreuzung geradeaus in Richtung Bergfelder Hauptstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem bevorrechtigten Ford Transit, dessen 56-jähriger Fahrer von Renfrizhausen kommend auf der Straße "Beim Rathaus" unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

