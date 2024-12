Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Hochwertiger Schmuck entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Nachdem die Eigentümer eines Einfamilienhauses im Ebenöder Weg am Dienstagabend (3.12.) nach einer Abwesenheit zurückkehrten, stellten sie einen Einbruch fest: Der oder die unbekannten Täter gingen die Balkontür des Hauses gewaltsam an und durchsuchten dann das Haus nach Diebesgut. Mittels eines Werkzeugs gingen sie sodann zwei Tresore mittels eines Werkzeugs an und entwendeten daraus hochwertigen Schmuck. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich des Ebenöder Wegs etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell