POL-HF: Nissan-Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss - Aufmerksame Zeugin verständigt Polizei

Löhne (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Montagabend (2.12.), um 22.04 Uhr einen Nissan, der auf der Herforder Straße auffällig unsicher fuhr: Der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer fuhr in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Wenige Minuten später trafen die Beamten an der Falscheider Straße auf das Fahrzeug, das mit eingeschalteter Beleuchtung am Fahrbahnrand stand. Der Fahrer, ein 51-jähriger Löhner, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser fiel deutlich positiv aus, sodass wenig später auf der Herforder Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass für den Nissan keine gültige Betriebserlaubnis vorliegt. Der Fahrer fuhr zudem ohne gültige Fahrerlaubnis.

