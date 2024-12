Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 27-Jähriger aus Herzebrock-Clarholz bemerkte in der Nacht zu Sonntag (1.12.), dass zwei junge Frauen von - von ihm unbekannten - Männern in einer Diskothek bedrängt wurden. Er kam den Frauen zu Hilfe und begleitete sie zum nahegelegenen Bahnhofsplatz, von wo aus sie abgeholt wurden. Wenige Augenblicke später, gegen etwa 5.30 Uhr, traten dann am Bahnhofsplatz etwa fünf bis sechs Personen auf ihn zu, die auf den Mann einschlugen. Die Begleiterin des 27-Jährigen, zu der er nach dem kurzen Gang Richtung Bahnhof zurückkehren wollte, verständigte Polizei und Rettungsdienst. Der Mann wurde mittels Rettungswagens zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Ob es sich um die gleiche Personengruppe wie aus der Diskothek handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die unbekannten Tatverdächtigen sind etwa 26 Jahre alt und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell