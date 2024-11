Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Wertvolle Werkzeuge zur Metallverarbeitung entwendet

Kirchlengern (ots)

(um) In der Donnerstag Nacht (28.11.) brachen bislang unbekannte Täter ein Firmenfahrzeug an der Ravensberger Straße auf. Der LKW stand auf einem dortigen Parkplatz und hatte in verschlossenen Metallkisten zahlreiche Werkzeuge verstaut. Die Einbrecher hebelten die Kisten auf und stahlen u.a. einen Hilti Stemmhammer TE55, sowie ein Schweißgerät und eine Flex, Akku Werkzeuge u.a.. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

