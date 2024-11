Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto stößt mit Pedelec-Fahrer zusammen - Fahrer fährt ohne Führerschein

Herford (ots)

(jd) Ein 27-jähriger Herforder verständigte am Mittwoch (27.11.) gegen 18.15 Uhr die Polizei, nachdem sich gegen 18.15 Uhr im Bereich Mindener Straße / Magdeburger Straße ein Verkehrsunfall ereignet hatte: Der Herforder fuhr mit seinem VW auf der Magdeburger Straße in Richtung Mindener Straße. Er beabsichtigte, nach rechts in die Mindener Straße abzubiegen, als ein bisher unbekannter Pedelec-Fahrer zeitgleich neben der Fahrbahn auf dem dortigen Gehweg fuhr. Beim Abbiegen erfasste der VW den Pedelec-Fahrer, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Der 27-Jährige hielt sein Auto an, um nach dem Unbekannten zu sehen. Das Angebot, den Rettungsdienst zu alarmieren, lehnte der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann ab. Da der Herforder sein Auto einige Meter weiter abstellen wollte, um den Einmündungsbereich frei zu machen, ließ er den Mann kurz außer Augen. In diesem Moment fuhr der Unbekannte davon und der 27-Jährige verständigte die Polizei, um den Unfall, bei dem ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand, zu melden. Die hinzugekommenen Beamten stellten an dem von dem 27-Jährigen vorgelegten Führerschein Fälschungsmerkmale fest. Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Zur weiteren Ermittlung des Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford den am Unfall beteiligten Pedelec-Fahrer oder Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell