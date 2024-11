Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (26.11.) gegen 15.00 Uhr einen Audi mit Gütersloher Zulassung auf der Bünder Straße. Das Fahrzeug wurde von einem 24-jährigen Rumänen gefahren, zudem Befand sich ein 22-jähriger Mann, der ebenfalls aus Rumänien stammt und in Rheda-Wiedenbrück gemeldet ist, im Auto. Im Fahrzeug stellten die Beamten diverse Einkaufstüten mit Drogerieartikeln fest, für die die beiden Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Hierbei konnte eine ungewöhnlich hohe Anzahl der einzelnen Artikel, darunter beispielsweise Rasierer und Rasierklingen, festgestellt werden. Zudem fanden die Beamten eine so präparierte Einkaufstüte vor, dass das Auslösen einer Warensicherung im Eingangsbereich von Geschäften verhindert wird. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass der 24-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der 22-Jährige bereits mehrfach wegen Bandendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten ist. Aufgrund einer möglichen Fluchtgefahr wurden beide dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen, die die Herforder Kriminalpolizei übernommen hat, dauern an.

