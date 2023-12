Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnhausbrand in Rosenfeld

Reutlingen (ots)

Rosenfeld (ZAK): Wohnhausbrand

In einem Wohnhaus in Rosenfeld ist am Freitagvormittag aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen neun Uhr in den Rote Haldeweg aus, nachdem den Einsatzkräften der Brand gemeldet worden war. Ein 41-Jähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befand, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, welches er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. Der Schaden am Einfamilienhaus, an dem unter anderem der Dachstuhl zerstört wurde, dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf circa 175.000 Euro belaufen. Ein Betreten des nicht mehr bewohnbaren Gebäudes ist aus Sicherheitsgründen derzeit noch nicht möglich. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen aus der Luft war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (mr)

