Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kia überschlägt sich und stürzt in Böschung - Fahrer und Beifahrer flüchten

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen fuhren am Dienstag (26.11.) gegen 2.40 Uhr auf der B239, als sie kurz vor dem Einmündungsbereich zur Füllenbruchstraße ein völlig demoliertes Auto sahen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht am oder im Auto. Die Zeugen setzten umgehend einen Notruf ab. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass der bis dahin unbekannte Fahrer mit seinem Kia in Richtung Herford fuhr und dann rund 300 Meter vor der Einmündung zur Füllenbruchstraße die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses prallte zunächst in die linksseitige Leitplanke und verkeilte sich in dieser, sodass sich diverse Rad- und Felgenteile vom Auto lösten. Dann schleuderte das Auto etwa 40 Meter weiter in eine Baumkrone und kam schlussendlich weitere 25 Meter in einer Böschung zum Liegen. Da sich aufgrund diverser Spuren zwei Personen in dem Auto befunden haben müssen und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten haben, leiteten die Beamten umgehend eine Nahbereichsfahndung nach Fahrer und Beifahrer ein. Hierzu wurde unter anderem auch ein Hubschrauber und auch ein Hundeführer angefordert. Ein Busfahrer meldete sich wenig später bei der Polizei, da er eine offenbar stark alkoholisierte und verletzte Person gesehen hat: Im Bereich des Wellbrocker Wegs/Ramker Wegs trafen die Beamten dann einen 19-Jährigen aus Bad Salzuflen an, der diverse mit dem Unfallbild korrespondierende Verletzungen aufwies und deutliche Zeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest auf der Herforder Wache schlug deutlich positiv aus, sodass die Staatsanwaltschaft die Entnahme von Blutproben anordnete. Der 19-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er machte widersprüchliche Angaben dazu, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren hat und gab gegenüber den Beamten die Personalien einer zweiten Person an. Hierbei handelt es sich um einem 18-Jährigen aus Bad Salzuflen. Die Ermittlungen dazu, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, dauern noch an. Laut Recherche in den polizeilichen Systemen wurde der Kia, dessen Sachschaden im fünfstelligen Bereich hat, bereits einige Tage zuvor von seinem Eigentümer als gestohlen gemeldet. Das Verkehrskommissariat Herford hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B239 bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell