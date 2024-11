Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer bei Sturz verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Löhne (ots)

(jd) Am Dienstag (26.11.) fuhr ein 31-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Lübbecker Straße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Straße Alt-Schockemühle kam dem Mann gegen 4.55 Uhr ein weiterer Radfahrer entgegen. Dieser fuhr ohne ausreichende Beleuchtung an seinem Mountainbike in hohem Tempo auf den Bad Oeynhauser zu. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der 31-Jährige eine Vollbremsung durch. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der am Unfall beteiligte, bisher unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher den etwa 170-180cm großen, 25 bis 30 Jahre alten Mann, sich unter 05221/8880 zu melden.

