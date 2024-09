Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Geldbörse aus Rucksack geklaut

Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Dienstag gegen 17 Uhr wurde in einem Kleidungsgeschäft in der Hauptstraße eine Geldbörse einer 70-jährigen Frau entwendet. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei mutmaßliche Täterinnen der 70-Jährigen in das Geschäft gefolgt sein. Vermutlich als Ablenkung nahm einer der Unbekannten Kleidung vom Warenträger und öffnete offenbar im Vorbeigehen den Rucksack der älteren Dame. Anschließend entwendete sie die Geldbörse und verlässt mit ihrer Begleitung den Laden. Die zwei Langfinger sollen fußläufig in Richtung Fußgängerzone geflüchtet sein. Videoaufzeichnungen zeigten zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, zirka 160 bis 165 Zentimeter groß und die Haare mit dunklem Ansatz und hellen Längen. Zum Tatzeitpunkt soll eine der Unbekannten eine blaue Jeans mit schwarzen Sneaker, schwarzes T-Shirt, grauer Kapuzenpullover und eine Umhängetasche getragen haben. Die Begleitung trug offenbar eine schwarze Hose mit weißer ärmelloser Jacke und schwarzem Pullover mit weißen Sneakern. Zeugen die Auskunft über die Identität der beschriebenen Unbekannten machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 07225 9887-0. /al

