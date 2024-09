Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme

Offenburg (ots)

Ein polizeibekannter 15-Jähriger Deutscher wurde im Zuge einer Polizeikontrolle am Montagmittag in Offenburg vorläufig festgenommen. Mittlerweile befindet er sich aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichtes Offenburg in Untersuchungshaft. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht einer gefährlichen Körperverletzung am Vorabend. Während seiner Festnahme kurz nach 14 Uhr leistete der 15-Jährige heftigen Widerstand gegen die Beamten. Darüber hinaus beleidigte er die Einsatzkräfte massiv. Er wurde im Verlauf des Dienstagmorgens einem Richter vorgeführt und mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

