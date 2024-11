Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfallverursacher

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen hörte am Sonntag (24.11.) gegen 10.44 Uhr einen lauten Knall in der Ziegelstraße. Die Zeugen sahen daraufhin einen Seat mit Herforder Zulassung, der rückwärts vor einem geparkten Opel stand und diesen offenbar beschädigt hatte. Der Opel gehört einem 51-jährigen Herforder und wies deutliche Kratzspuren an der Frontstoßstange auf. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Seat, der als etwa 70 Jahre alter Mann mit grauen Haaren beschrieben wird, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Zeugen verständigten die Polizei und nannten den Beamten das Kennzeichen des Seat. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten die Beamten das beschriebene Fahrzeug fest, das entsprechende, frische Kratzspuren an der Heckstoßstange aufwies. Halterin des Autos ist eine 75-jährige Herforderin. Der Ermittlungen, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt führte, hat das Verkehrskommissariat der Polizei Herford übernommen und dauern noch an. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro.

