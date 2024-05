Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Pkw-Diebstahl an Berliner Straße in Werne

Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (22.05.2024) zwischen 19.00 Uhr und 22.45 Uhr gewaltsam in eine Werkstatt an der Schäferkampstraße in Holzwickede eingedrungen und haben dort einen Pkw entwendet.

Dabei handelt es sich um einen älteren, grauen Mercedes Benz C 180 mit dem amtlichen Kennzeichen DO-MR8877, mit Erstzulassung im Jahr 1998.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder Angaben zum Diebstahl sowie Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303-921-3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

