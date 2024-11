Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bildungsstätte - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Zwischen 19.00 und 21.00 Uhr ereignete sich gestern (25.11.) ein Einbruch in das Gästehaus einer Bildungseinrichtung in der Südfeldstraße. Nachdem vier Jugendliche aus Hüllhorst zu ihren Zimmern zurückkehrten, stellten sie fest, dass diese komplett durchwühlt waren und das Fenster offen stand. Aus den beiden Zimmern wurden unter anderem Geldbörsen der 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen samt Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet sowie ein Set Apple AirPods. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab eine aufmerksame Zeugin an, dass sie eine männliche Person im Bereich der Fenster gesehen habe und gab eine entsprechende Personenbeschreibung an die Beamten. Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme gelang es, die AirPods zu orten. Die Beamten begaben sich zu der georteten Adresse und trafen dort auf einen 41-jährigen Vlothoer auf den die Beschreibung der Zeugen passt. Nahe seiner Wohnanschrift konnten die Beamten dann Teile des Diebesgutes - unter anderem die AirPods sowie eine Geldbörse - auffinden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Daher bittet die Kriminalpolizei Herford mögliche weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

