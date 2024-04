Feuerwehr München

FW-M: Feuer im Hochhaus (Perlach)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Samstag, 27. April 2024, 22.10 Uhr

Peschelanger

Bei einem Brand in einem Hochhaus sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Sie mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Flammen auf einem Balkon im achten Obergeschoss. Sie schilderten auch, dass die Flammen bereits zum nächsten Stockwerk schlagen. Die Integrierte Leitstelle schickte daraufhin ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Einsatzstelle nach Perlach.

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort die Flammenbildung ebenfalls bestätigten und schickten umgehend mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den achten Stock. Weitere Einsatzkräfte räumten unterdessen das Gebäude. Aufgrund der Schilderungen, dass die Flammen auch auf das nächste Stockwerk übergreifen könnten, wurde auch im neunten Stock ein Löschangriff vorbereitet. In der Wohnung im achten Stock befand sich ein Ehepaar. Auf dem Balkon stand die Einrichtung in Flammen. Die 63-jährige Frau hatte sich beim Löschversuch Verbrennungen an den Armen zugezogen. Sie wurde vor Ort von den Rettungsdienstmitarbeitenden versorgt und anschließend in eine Münchner Klinik transportiert. Ihr Ehemann wurde ebenfalls mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren. Das Feuer auf dem Balkon konnten die Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Im neunten Stock bestätigte sich die Brandausbreitung nicht. Es wurden noch etliche Wohnungen im Gebäude auf eine Verrauchung kontrolliert. Auch hier konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses konnten anschließend alle wieder in die Wohnungen zurück.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell