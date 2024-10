Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streifenwagen bei Verkehrskontrolle beschädigt

Nordhausen (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Licht Test 2024 - Sicher durch die Dunkelheit" sollte am 19.10.2024 gegen 03:00 Uhr ein Fahrradfahrer zwischen Gernrode und Kirchworbis kontrolliert werden. Dieser versuchte sodann, sich der Kontrolle zu entziehen und prallte dabei gegen die Beifahrerseite des Streifenwagens. Der 44-jährige Radfahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Streifenwagen beträgt ca. 1.000,00 EUR. Wie sich bei der folgenden Kontrolle herausstellte, war der Fahrradfahrer betrunken, so dass in der Folge eine entsprechende Strafanzeige eröffnet sowie eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

