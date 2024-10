Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fahrrad aus Hausflur entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 12. September entwendete ein Unbekannter ein Mountainbike in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad des Herstellers Specialized im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen der Tat sowie Personen, denen ein solches Fahrrad zum Kauf angeboten wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0239901

