Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer übersehen - Mann schwer verletzt

Nordhausen (ots)

In der Harzstraße kollidierte am Donnerstagabend ein Autofahrer mit einem Radfahrer. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr nahe dem Ortseingang von Nordhausen, aus Richtung Niedersachswerfen kommend. Nach der Kollision entfernte sich der 33-jährige Fahrer eines Dacia zunächst von der Unfallstelle und kehrte kurz darauf wieder zurück. Der 59-jährige Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Zum Unfall haben Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen.

