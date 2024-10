Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Fußgängerin kollidiert

Uder (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin Am Ochsenrasen. Während eines Abbiegevorgangs übersah der Autofahrer eine 83-jährige Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die Frau musste mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell