Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Straßenbahn

Niedersachswerfen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Pkw und einer Straßenbahn Im Steinfeld. Der 75-jährige Fahrer eines Toyota beabsichtigte von der Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen kommend den Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen zu queren um in das Gewerbegebiet Im Steinfeld einzubiegen. Hier beachtete er das für ihn geltende Lichtzeichen nicht und kollidierte mit der in Bewegung befindlichen Straßenbahn. Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Verkehrsunfall und musste medizinisch behandelt werden. An dem Fahrzeug und der Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Feuerwehr zum Einsatz. Durch den Unfall kam es zu einer Störung an einer weiteren Schrankenanlage, sodass der Verkehr auf der Bundesstraße 4 zwischen Nordhausen und Niedersachswerfen zum Erliegen kam. Gegen 16 Uhr war die Unfallstelle vollständig beräumt und die Störung behoben.

