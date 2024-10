Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag, den 17.10.2024 geriet um 17:30 Uhr ein Wohnmobil auf einem Privatgelände in 99974 Mühlhausen in Brand, welcher auf ein unbewohntes Nebengebäude übergriff. In dem Gebäude befanden sich mehrere Fahrzeuge, welche beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt und der Sachschaden wird auf mehrere hundertausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden durch die zuständige Kriminalpolizei aufgenommen.

