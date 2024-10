LPI-NDH: Diebe in Klettenberg

Worbis (ots) - Unbekannte zerstörten am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr eine Seitenscheibe an einem Mazda. Aus dem Inneren erbeuteten sie anschließend mehrere Schlüssel und ein Mobiltelefon aus einer Tasche. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: 0268469 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

