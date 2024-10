Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer übersehen

Mühlhausen (ots)

An der Einmündung Unter den Linden zum Kiliansgraben ereignete sich am Freitag gegen 06.50 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Radfahrers und eines Pkw. Der Autofahrer, der auf den Kiliansgraben auffahren wollte, übersah den Radfahrer, welcher in Folge der Kollision zu Fall kam und sich verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

