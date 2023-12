Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr sorgte ein Verkehrsunfall auf der L87 auf Höhe eines Rasthofs für Aufsehen. Eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr von Achern kommend in Richtung der A5, als sie Augenzeugen zufolge erst über eine rote Ampel gefahren, dann einen Kreisverkehr überfahren und das dort befindliche Verkehrszeichen beschädigt haben soll. Anschließend soll sie wieder auf der Fahrbahn, kurz vor der seitlichen Leitplanke, zum Stehen gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 71-Jährige während der Fahrt unter gesundheitlichen Einschränkungen gelitten haben, zur weiteren Behandlung wurde die Frau in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro. /ja

