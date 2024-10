Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkegrsunfall mit tödlich verletzter Person

Sondershausen (ots)

Am 18.10.2024, 15:40 Uhr ereignete sich in Sondershausen in der Güntherstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 61-jährige Fahrer eines Pkw Kia befuhr die Straße aus der Innenstadt kommend. Auf Höhe der Einmündung zur Conrad-Röntgen-Straße verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von über die Gegenfahrbahn von der Straße ab. In der Folge kollidiert der Kia erst mit zwei Kunststoffsperren, dann frontal mit einem geparkten Pkw VW, welcher nach hinten gegen einen Pkw Nissan geschoben wird. Abschließend kollidiert der Pkw Nissan mit einem dahinter stehenden Betonlichtmast. Alle drei Pkw, sowie die Sperren und die Mast werden erheblich beschädigt. Für den Kia-Fahrer werden vor Ort sofort nötige medizinische Maßnahmen nötig, welche anschließend im Krankenhaus fortgesetzt werden. Letztendlich erliegt der Fahrer am Folgetag seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an. Die Straße war für 3 Stunden voll gesperrt. Neben Polizeikräften und Rettungsdienst kam auch Feuerwehr und THW zum Einsatz. Der verursachte Gesamtsachschaden wird auf mindestens 32000,-EUR geschätzt.

