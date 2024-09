Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto in Vollbrand

Erfurt (ots)

Montagmorgen um ca. 03:30 Uhr stand ein Auto in Vollbrand. Eine 47-Jährige war mit ihrem Seat auf der Landstraße zwischen Erfurt und Kerspleben unterwegs gewesen, als der Motor plötzlich Feuer fing. Die Fahrerin stoppte das Auto. Sie und ihr 22-jähriger Beifahrer stiegen aus und verständigten die Rettungskräfte. Als diese eintrafen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von etwa 5.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich bei der Ursache womöglich um einen technischen Defekt. (SE)

