LPI-EF: Schlaf mit ungeahnten Folgen

Erfurt (ots) - Vermutlich regennasses Kopfsteinpflaster wurde einem Radfahrer Mittwochmorgen in Erfurt zum Verhängnis. Gegen 06:55 Uhr befuhr der 30-Jährige mit seinem Mountainbike die Drei-Quellen-Straße in Richtung stadteinwärts. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich leicht im Gesicht. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (DS) ...

