Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, E-Bikefahrer stürzt und fällt in die Ems, Hundehalterin gesucht Helfer und Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Ein E-Bike-Fahrer ist am Mittwoch (01.05.24) zwischen 17.45 und 18.15 Uhr am Emsufer von einem Hund angegangen worden - der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte in die Ems. Passanten und die Begleiterin des E-Bike-Fahrers konnten dem Mann helfen. Die Halterin des Hundes entfernte sich von der Unfallstelle. Zunächst fuhren die beiden E-Bike-Fahrer aus Rheine auf dem Geh- und Radweg im Bereich Timmermannufer in Fahrtrichtung Bentlage. Kurz vor der Ludgerusbrücke mussten die beiden anhalten, weil ein größerer Hund unangeleint lief. Als die unbekannte Hundehalterin den Hund zu sich gerufen hatte und festhielt, stieg der 69-jährige Mann auf sein E-Bike. Beim Anfahren riss sich der Hund los und schnappte nach dem E-Bike-Fahrer. Dieser stürzte und fiel weiter die Böschung hinab in die Ems. Die Begleiterin und Passanten retteten den Mann aus der Ems. Der E-Bike-Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Die Hundehalterin entfernte sich, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Frau soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, aschblondes schulterlanges Haar. Sie trug zum Unfallzeitpunkt vermutlich einen hellen Rock oder Kleid, weiter hatte sie eine gelbe Hundeleine dabei. Der Hund hatte braunes Fell, war eher schlank, hatte eine spitze Schnauze, war vermutlich etwas jünger sowie etwas größer als kniehoch. Ein junger Mann, eine Familie mit zwei Kindern und ein älteres Ehepaar kamen dem gestürzten Fahrradfahrer in der Ems zu Hilfe. Diese könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Wache in Rheine ist erreichbar unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell