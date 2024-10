Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Ladendiebstahl - versuchter Fahrraddiebstahl

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag beging ein mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener Mann einen Ladendiebstahl in der Landgrabenstraße. Als ihn Ladendetektive mit einer entwendeten Jacke stellten reagierte der Mann renitent. Auch gegen die folglich eingesetzten Beamten leistete der Mann Widerstand, der mit einfacher körperlicher Gewalt gebrochen werden musste. Die daraus resultierenden leichten Verletzungen wurden ambulant in einem Klinikum behandelt. Nach der medizinischen Versorgung blieb sich der Langfinger treu und versuchte kurzerhand am Klinikum einen fahrbaren Untersatz zu finden. An einem Fahrradständer versuchte der 38-Jährige gewaltsam ein Fahrrad zu entwenden. Außer einem Sachschaden in vierstelliger Höhe gelang dem Mann der Diebstahl jedoch nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell