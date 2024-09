Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Ulm - In Hofladen eingebrochen, Zeugen gesucht

Lichtenau, Ulm (ots)

Nach einem Einbruch in einen Hofladen in der Stollhofener Straße, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Unbekannter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatte es auf Bargeld abgesehen. Offenbar versuchte der Eindringling durch das Aufhebeln eines Fensters und einer Holztür in den Verkaufsraum zu gelangen. Als Anwohner gegen 3 Uhr auf das Treiben aufmerksam wurden, flüchtete der mutmaßliche Dieb samt erbeutetem Bargeld unerkannt in Richtung Feldweg. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Beamten in Bühl.

/al

