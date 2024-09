POL-OG: Zell am Harmersbach - Fußgänger angefahren

Hausach (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es an Gebäuden vor allem im Bereich der Hauptstraße und in den Brachfeldern zu mehreren Farbschmierereien. Ein aufmerksamer Passant meldete sich gegen 0:30 Uhr bei der Polizei, nachdem ihm ein Unbekannter aufgefallen war, der in der Hauptstraße eine Gebäudefassade beschmierte. Nach dem Erkanntwerden lief der Verdächtige in unbekannte Richtung weg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. ...

mehr