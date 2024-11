Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 18-jährige Herforderin verständigte gestern (27.11.) die Polizei: Sie befand sich gegen 20.48 Uhr an der Einmündung der Salzufler Straße / Wiesestraße und beabsichtigte dort, die Fußgängerampel zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein bis dahin unbekannte Fahrer eines Mazda von der Wiesestraße nach links auf die Salzufler Straße. Dabei touchierte das Fahrzeug die Fußgängerin, die leichte Verletzungen erlitt, die später in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Da es der 18-Jährigen gelang das Kennzeichen des Mazda abzulesen, dessen Fahrer seine Fahrt fortsetzte, gab sie dieses an die Beamten. Ermittlungen an der Halteranschrift in Herford ergaben, dass das Auto einen 53-Jährigen gehört. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass es keine Berührung zwischen seinem Auto und einer Fußgängerin gegeben habe. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Klärung des Sachverhalts, mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

