Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto prallt gegen Mauer - Fahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gestern (1.12.) gegen 20.55 Uhr die Polizei, nachdem er an der Schwarzenmoorstraße einen beschädigten VW bemerkt hatte. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 55-jähriger Mann aus Spenge, gab gegenüber den hinzugekommenen Beamten an, er sei vom Ortsieker Weg kommend in Richtung Auf dem Dudel gefahren, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der VW mit einer Mauer. Der Mann wurde mittels eines Rettungswagens zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Beamten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholkonsum feststellten, wurden im Krankenhaus Blutproben entnommen. Die Beamten stellten zudem den Führerschein des 55-Jährigen sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Der Sachschaden an Mauer und Fahrzeug liegt bei rund 6000 Euro.

