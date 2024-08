Polizei Münster

POL-MS: Neue Kriminalinspektion Cybercrime bei der Polizei Münster - Innenminister Herbert Reul und Direktor des Landeskriminalamtes zu Besuch

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Innenminister Herbert Reul und der Direktor des Landeskriminalamtes NRW, Ingo Wünsch, haben am Freitag (9.8.) die neue Kriminalinspektion Cybercrime der Polizei Münster vorgestellt. Sie ist eine von sechs Inspektionen, die durch die Landesprojektgruppe Digitale Tatorte - geleitet von dem Leitenden Kriminaldirektor Helmut Picko - seit Mitte Juli in den sechs Polizeipräsidien Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen und Bielefeld arbeiten. "Die neuen Kriminalinspektionen Cybercrime sind unsere Antwort auf die zunehmenden Bedrohungen aus dem digitalen Raum. Damit gehen wir den notwendigen Schritt, um Cyberkriminellen aus dem In- und Ausland entgegenzutreten", machte Innenminister Reul deutlich. "Angriffe auf komplexe IT-Systeme können die gesamte Infrastruktur lahmlegen."

Die Polizei Nordrhein-Westfalen hat auf die steigende Gefahr reagiert und sich mit Expertinnen und Experten aus dem IT-Bereich verstärkt.

Der Innenminister und der Chef des Landeskriminalamtes besichtigten die neuen Räumlichkeiten des "Interventionsteams Digitale Tatorte" und dankten der Landesprojektgruppe und allen aus Münster beteiligten Mitarbeitenden für die Umsetzung dieses wichtigen Meilensteins bei der Kriminalitätsbekämpfung der Zukunft. Eine Maßnahme war die Einstellung externer Spezialisten: "Wir brauchen das Wissen der Cyber-Cops in unseren Reihen. Die Interventionsteams sind zusammengesetzt aus IT-Fachleuten, Ermittlern, Auswertern und Technikern. Das sind unsere Schutzschilde im Kampf gegen Cyberangriffe", betonte Innenminister Herbert Reul.

Mitarbeitende aus den drei Bereichen der neuen Kriminalinspektion simulierten vor den Gästen den Ernstfall - eine fiktive Cyberattacke auf ein Krankenhaus. Die Expertise der Fachleute war hier gefragt. Auch die Interventionsteams der anderen Behörden waren per Video zugeschaltet.

"Wir passen uns den Gegebenheiten an. Das ist 'Fighting Cybercrime Next Level' ", so Ingo Wünsch resümierend am Ende der Übung. Die neuen Räume des "Interventionsteams Digitale Tatorte" bei der Polizei Münster und den anderen fünf Behörden sind mit einem Kollaborationsraum und neuester Technik ausgestattet. So können sich die Teams im ganzen Land vernetzen und im Falle eines Cyberangriffs gegenseitig mit ihren Fähigkeiten unterstützen.

"Als Polizei Münster leisten wir damit einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Cyberkriminelle", machte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf deutlich.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell