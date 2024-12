Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Bürogebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der Geschäftsführer einer Firma, die sich in der Straße Im Meisenfeld befindet, stellte gestern (2.12.), gegen 7.40 Uhr einen Einbruch fest. In der Nacht zu Montag gingen der oder die unbekannten Täter die Haupteingangstür gewaltsam an, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie in mehreren Büroräumen die Schränke und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Der Sachschaden, der an dem Gebäude entstand, liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen Sonntag, 17.00 Uhr und Montagmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

