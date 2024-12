Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Verursacherin flüchtet

Bünde (ots)

(jd) Der aufmerksame Mitarbeiter eines Briefzustellers leerte am Freitag (29.11.) gegen 17.45 Uhr einen Briefkasten an der Bismarckstraße, als er einen lauten Knall hörte. Der Mann sah nach der Ursache und bemerkte einen Honda, der auf einem Parkplatz gegen den geparkten Renault eines 71-jährigen Bünders prallte. Die Honda-Fahrerin verließ sogleich ihr Fahrzeug, begutachtete den Schaden und fuhr dann davon. Der Zeuge verständigte die Polizei und gab neben dem Kennzeichen des Hondas auch eine Beschreibung der Fahrerin an die Beamten. An der Halteranschrift in Bünde trafen die Beamten dann auf eine Frau, auf die die Zeugenbeschreibung zutrifft. Da die 53-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde sie zur Entnahme von Blutproben auf die Bünder Wache gebracht. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und untersagten ihr das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell