POL-HF: Autoreifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots) - (jd) Der Geschäftsführer einer Firma, die sich in der Straße Im Meisenfeld befindet, stellte gestern (2.12.), gegen 7.40 Uhr einen Einbruch fest. In der Nacht zu Montag gingen der oder die unbekannten Täter die Haupteingangstür gewaltsam an, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie in mehreren Büroräumen die Schränke und ...

